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В Рязани после рейдов 70 человек доставили в отдел полиции
В отдел полиции доставили 70 человек с улицы Почтовая и других прилегающих улиц города для проверки документов, профилактических бесед и установления личности.

В Рязани после рейдов 70 человек доставили в отдел полиции. Об этом сообщает УМДВ.

Сотрудники полиции, регионального управления ФСБ и Росгвардии вечером 13 и ночью 14 сентября проводили рейды, направленные на усиление контроля за режимом пребывания иностранных граждан, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Так, в отдел полиции доставили 70 человек с улицы Почтовой и других прилегающих улиц города для проверки документов, профилактических бесед и установления личности.

Рейдовые мероприятия продолжат во всех районах Рязани и области.

Ранее сообщалось, что что ночью в центре города работал ОМОН.