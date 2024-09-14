В Рязани полицейские задержали 18-летнего наркокурьера

Рязанца задержали на улице Высоковольтной. Во время досмотра полицейские обнаружили в ручной клади более 80 свертков с порошком, упаковочные материалы и электронные весы.

В Рязани полицейские задержали 18-летнего наркокурьера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники задержали рязанца на улице Высоковольтной. Во время досмотра они обнаружили в ручной клади более 80 свертков с порошком, упаковочные материалы и электронные весы.

Исследованием установлено, что в свертках были синтетические наркотики двух видов общей массой более 120 граммов. Отмечается, что на участке полицейские еще закладку с двумя граммами наркотика, которую недавно сделал злоумышленник.

По информации полицейских, молодой человек был курьером нелегального интернет-магазина. Он получил оптовую партию «синтетики» и начал ее распространять по частям в тайниках.

Следователем ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Отмечается, что сотрудники полиции продолжают оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление противоправной деятельности подозреваемого.