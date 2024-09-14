Минцифры предложило ввести обязательное подтверждение личности при покупке сим-карт

Помимо этого, операторы связи будут уведомлять абонентов с превышенным лимитом по количеству SIM-карт (для россиян — не более 20, для иностранцев — не более 10).

Минцифры хочет изменить правила оказания услуг телефонной связи. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что для заключения договора на услуги мобильной связи хотят ввести обязательное подтверждение личности. Иностранцы могут сделать это по биометрии, граждане России — по биометрии, с помощью паспорта и портала «Госуслуг» или через уполномоченную кабмином организацию, которую определят позднее.

Помимо этого, по данным ТАСС, операторы связи будут уведомлять абонентов с превышенным лимитом по количеству SIM-карт (для россиян — не более 20, для иностранцев — не более 10). Если клиенты не снизят их количество за переходный период, услуги связи приостановят по всем номерам. Уточняется, что период для граждан России — до 1 ноября 2025 года, для иностранцев — до 1 июля 2025 года.

Также меняются правила оплаты услуг мобильной связи наличными. По данным агентства, такой расчет может стать возможен в уполномоченных правительством организациях, и исключительно при подтверждении личности плательщика.

По данным издания, изменения связаны с подписанным в августе 2024 года президентом России Владимиром Путиным законом о покупке sim-карт.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить правила оплаты мобильной связи.