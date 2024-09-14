Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
27°
Сбт, 14
29°
Вск, 15
28°
ЦБ USD 90.93 -0.18 14/09
ЦБ EUR 100.8 0.41 14/09
Нал. USD 90.25 / 90.71 14/09 08:55
Нал. EUR 100.00 / 100.51 14/09 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
Вчера 09:36
1 720
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 2024 16:19
1 271
В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»
В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нр...
12 сентября 2024 11:47
1 422
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
3 952
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Минцифры предложило ввести обязательное подтверждение личности при покупке сим-карт
Помимо этого, операторы связи будут уведомлять абонентов с превышенным лимитом по количеству SIM-карт (для россиян — не более 20, для иностранцев — не более 10).

Минцифры хочет изменить правила оказания услуг телефонной связи. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что для заключения договора на услуги мобильной связи хотят ввести обязательное подтверждение личности. Иностранцы могут сделать это по биометрии, граждане России — по биометрии, с помощью паспорта и портала «Госуслуг» или через уполномоченную кабмином организацию, которую определят позднее.

Помимо этого, по данным ТАСС, операторы связи будут уведомлять абонентов с превышенным лимитом по количеству SIM-карт (для россиян — не более 20, для иностранцев — не более 10). Если клиенты не снизят их количество за переходный период, услуги связи приостановят по всем номерам. Уточняется, что период для граждан России — до 1 ноября 2025 года, для иностранцев — до 1 июля 2025 года.

Также меняются правила оплаты услуг мобильной связи наличными. По данным агентства, такой расчет может стать возможен в уполномоченных правительством организациях, и исключительно при подтверждении личности плательщика.

По данным издания, изменения связаны с подписанным в августе 2024 года президентом России Владимиром Путиным законом о покупке sim-карт.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить правила оплаты мобильной связи.