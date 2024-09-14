В России хотят ограничить скорость электросамокатов до 10 километров в час

Минтранс предложил обязать электросамокатчиков сбрасывать скорость в зоне с пешеходами до 10 километров в час.

Минтранс предложил обязать электросамокатчиков сбрасывать скорость в зоне с пешеходами до 10 километров в час. Об этом сообщил РЕН ТВ в субботу, 14 сентября.

Помимо этого, ведомство хочет сделать обязательной постановку на учет всех средств индивидуальной мобильности, в том числе персональных.

Так, номера должны будут появиться на любых электросамокатах, электровелосипедах или мопедах с 1 сентября 2026 года. «Зарегистрировать их нужно будет за 10 дней со дня покупки. А это значит, что наказание за происшествия станет неизбежным», — говорится в сообщении.

Напомним, россиян хотят обязать регистрировать электросамокаты. В Рязани ограничили скорость СИМ до 20 километров в час.