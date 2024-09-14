Россиян предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце

В субботу, 14 сентября, на Солнце произошла мощная вспышка, из-за чего на Земле могут начаться магнитные бури. Об этом
По его предварительным данным, произошла вспышка класса X5.3. «Означает, что это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла», — уточнил Богачев.
Он отметил, что взрыв зарегистрирован на восточном краю Солнца в активной области № 3825, которая 13 сентября появилась на обращенной к Земле стороне. Взрыв такой силы, по словам Богачева, стал неожиданным, потому что область имеет небольшие размеры.
Как пишет агентство, из-за вспышек на Солнце на Земле могут начаться магнитные бури, которые сбивают работу энергосистем, влияют на пути миграций птиц и животных. Отмечается, что при высокой мощности они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Помимо этого, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.