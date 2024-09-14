Россиян предупредили о последствиях мощной вспышки на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка класса Х5.3, есть вероятность магнитных бурь на Земле.

В субботу, 14 сентября, на Солнце произошла мощная вспышка, из-за чего на Земле могут начаться магнитные бури. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

По его предварительным данным, произошла вспышка класса X5.3. «Означает, что это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла», — уточнил Богачев.

Он отметил, что взрыв зарегистрирован на восточном краю Солнца в активной области № 3825, которая 13 сентября появилась на обращенной к Земле стороне. Взрыв такой силы, по словам Богачева, стал неожиданным, потому что область имеет небольшие размеры.

Как пишет агентство, из-за вспышек на Солнце на Земле могут начаться магнитные бури, которые сбивают работу энергосистем, влияют на пути миграций птиц и животных. Отмечается, что при высокой мощности они вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Помимо этого, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.