Россия вернула из украинского плена 103 захваченных в Курской области военных
Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.
Россия в субботу, 14 сентября, вернула из украинского плена 103 захваченных в Курской области военных. Об этом
Отмечается, что все российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также дают возможность связаться с родственниками.
Освобожденных военнослужащих, по словам ведомства, доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении.