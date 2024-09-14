Россия вернула из украинского плена 103 захваченных в Курской области военных

Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.

Россия в субботу, 14 сентября, вернула из украинского плена 103 захваченных в Курской области военных. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ.

Отмечается, что все российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также дают возможность связаться с родственниками.

Освобожденных военнослужащих, по словам ведомства, доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в сообщении.