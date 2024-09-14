Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Южная».

Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Южная».

Помимо этого, российские военные поразили формирования 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка ДНР.

Также, по словам Минобороны, ВС России отразили две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады Украины и 120-й бригады теробороны.