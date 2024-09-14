Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара

Нападение ВСУ на Курскую область можно считать формальной предпосылкой для решения о применении ядерного оружия, однако Россия проявляет терпение, заявил Медведев.

Зампред Совбеза России Медведев назвал атаку на Курскую область предпосылкой для ядерного удара. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 14 сентября.

«[Ядерный конфликт] очень плохая история с тяжелейшим исходом. Именно поэтому до сих пор решение о применении ядерного оружия (нестратегического или тем более стратегического) не было принято. Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например», — написал Медведев.

Он добавил, что Россия «проявляет терпение». «Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями», — уточнил зампред Совбеза РФ.