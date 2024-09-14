Из-за отключения света в ЗАГСе рязанцы не смогли пожениться

В рязанском ЗАГСе в субботу, 14 сентября, отключили свет, из-за чего пары не смогли пожениться.

В рязанском ЗАГСе в субботу, 14 сентября, отключили свет, из-за чего пары не смогли пожениться. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщила ведущая Татьяна Якунькина.

«В ЗАГСе сегодня отключили свет. Это ужас. Влюбленные не могут пожениться! Некоторые поехали на банкет без росписи. Некоторые ждут пока включат свет!» — рассказала ведущая.

Напомним, в Рязани массово отключили свет.