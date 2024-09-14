Инспекторы ГАИ проверят в Рязанской области мотоциклистов на соблюдение ПДД

Рейд пройдет в субботу, 14 сентября. В ГАИ напомнили, что мотоциклисты должны использовать защитную амуницию, соблюдать скоростной режим и требования регистрации транспорта, использовать при движении ближний свет фар.

В субботу, 14 сентября, в Рязанской области проверят мотоциклистов на соблюдение ПДД. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной ГАИ.

В ведомстве напомнили, что мотоциклисты должны использовать защитную амуницию, соблюдать скоростной режим и требования регистрации транспорта, а также использовать при движении ближний свет фар.

По словам ГАИ, рейд «Мотоцикл» проводят для усиления контроля за эксплуатацией транспорта, а также для предотвращения аварийности.