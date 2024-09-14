Драка рязанцев с битьем стекол на машине попала на видео

Инцидент произошел на улице Кольцова. На кадрах видно, как трое мужчин выясняют отношения, после чего один из них подходит к лобовому стеклу машины и разбивает его.

Драка рязанцев с битьем стекол на машине попала на видео. Его в редакцию РЗН. инфо прислали читатели в субботу, 14 сентября.

Инцидент произошел на улице Кольцова. На кадрах видно, как трое мужчин выясняют отношения, после чего один из них подходит к лобовому стеклу машины и разбивает его.

Хозяин автомобиля просит виновного возместить ущерб. Как уточнил собеседник РЗН. инфо, он обращался в полицию, однако проблему не решили.