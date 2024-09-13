Жителя Касимова арестовали за тонировку автомобиля

Мужчина проведет в изоляторе временного содержание двое суток.

Жителя Касимова арестовали за тонировку автомобиля. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».

31-летнего местного жителя привлекли к административной ответственности за управление «Ладой Приорой», светопропускание передних стекол которой не соответствовало требованиям.

Инспектор выдал водителю требование о незамедлительном прекращении противоправных действий. Однако, позже выяснилось, что мужчина его проигнорировал. В отношении водителя был составлен протокол по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел), материал был передан в суд.

Нарушитель проведет в изоляторе временного содержания МО МВД «Касиомвский» двое суток.