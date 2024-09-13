Жители Рязани смогут увидеть лунное затмение
18 сентября жители Центральный регионов смогут увидеть лунное затмение. Луна частично попадет в тень Земли.
Жители Рязани смогут увидеть лунное затмение. Об этом сообщил профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев изданию «Москва».
По его словам, в ночь на 18 сентября жители Центральный регионов смогут увидеть лунное затмение. Луна частично попадет в тень Земли.
Затмение станет видно в 05:44, а Луна зайдет за горизонт в 06:11.