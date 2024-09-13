Жителей Рязанской области предупредили об отключении телевещания

Отключение затронет 10 районов.

Жителей Рязанской области предупредили об отключении телевещания. Об этом сообщили в филиале РТРС «Рязанский ОРТПЦ».

17 и 18 сентября с 9:00 до 17:00 в связи с профилактическими работами полностью будет отключено все передающее оборудование на РТПС Мосолово.

Список районов, входящих в зону приема 1 и 2 мультиплексов с РТПС Мосолово: Спасский, Чучковский, Шиловский, Старожиловский, Путятинский, Сараевский, Сапожковский, Ухоловский, Кораблинский.