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В зоне СВО погиб выпускник рязанского десантного училища Тимофей Растренин
Отмечается, что он закончил РВВДКУ в 2021 году.

В зоне СВО погиб выпускник рязанского десантного училища Тимофей Растренин. Об этом пишет группа «Спецотряд — Спецназ ФСБ, ГРУ, ВДВ, СОБР, Герои» «ВКонтакте».

4 сентября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи на одном из островов Днепра погиб командир разведывательной группы специального назначения гвардии старший лейтенант Тимофей Растренин. Отмечается, что он закончил РВВДКУ в 2021 году.

За время службы был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, «За боевые заслуги».