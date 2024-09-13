В зоне СВО погиб выпускник рязанского десантного училища Тимофей Растренин

Отмечается, что он закончил РВВДКУ в 2021 году.

В зоне СВО погиб выпускник рязанского десантного училища Тимофей Растренин. Об этом пишет группа «Спецотряд — Спецназ ФСБ, ГРУ, ВДВ, СОБР, Герои» «ВКонтакте».

4 сентября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи на одном из островов Днепра погиб командир разведывательной группы специального назначения гвардии старший лейтенант Тимофей Растренин. Отмечается, что он закончил РВВДКУ в 2021 году.

За время службы был награжден орденом Мужества, медалью Суворова, «За боевые заслуги».