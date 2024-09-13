В Скопине пьяный мужчина угнал автомобиль и уехал на нем в Рязань

О пропаже автомобиля ВАЗ-21140 сообщил 33-летний местный житель. По его словам, в салоне машины также находился его смартфон. Выяснилось, что машину угнал 28-летний скопинец, ранее уже имеющий судимость.

В Скопине пьяный мужчина угнал автомобиль и уехал на нем в Рязань. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

О пропаже автомобиля ВАЗ-21140 сообщил 33-летний местный житель. По его словам, в салоне машины также находился его смартфон. Выяснилось, что машину угнал 28-летний скопинец, ранее уже имеющий судимость.

Накануне он выпил и решил «покататься». Скопинец пошел по улицам города в поисках автомобиля, подходящего для угона и нашел машину, салон которой забыли запереть. На ней он уехал в Рязань, где потом бросил машину на обочине. Также он украл смартфон, обнаруженный в салоне.

На мужчину возбудили уголовное дело по двум статьям: «Угон» и «Кража».