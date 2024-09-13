В Ряжске легковушка сбила мопедиста

В результате ДТП пострадали три человека.

В Ряжске легковушка сбила мопедиста. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.

ДТП произошло 12 сентября примерно в 19:10 около дома № 84 по улице Мичуринская. По предварительной информации, 29-летняя местная жительница, за рулем автомобиля «Лада Ларгус» столкнулась с мопедом «Альфа» под управлением 54-летнего жителя Ряжского района.

В результате происшествия водитель мопеда, его 50-летняя пассажирка, а также водитель легковушки получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.