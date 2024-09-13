В Рязани обнаружили труп в водоеме

Следственный комитет начал проверку.

В рязанском водоеме нашли труп 66-летнего рыбака. Об этом в пятницу, 13 сентября, редакции РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

По предварительным данным, мужчина мог оступиться и упасть в воду. На теле не обнаружили следов, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти.

«Железнодорожным МСО г. Рязань проводится доследственная проверка по факту смерти жителя областного центра, 1958 г. р.», — добавили в ведомстве.