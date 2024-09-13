В Рязанском перинатальном центре сделали экстренное внутриутробное переливание

При исследовании у пациентки диагностировали тяжелую гемолитическая болезнь плода — ситуация, когда кровь резус-отрицательной мамы и кровь резус-положительного ребенка вступают в конфликт и происходит разрушение эритроцитов у младенца, который находится в утробе.

В Рязанском перинатальном центре сделали экстренное внутриутробное переливание. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

В поликлинику пришла пациентка на УЗИ на сроке беременности 25 недель. При исследовании диагностировали тяжелую гемолитическая болезнь плода — ситуация, когда кровь резус-отрицательной мамы и кровь резус-положительного ребенка вступают в конфликт и происходит разрушение эритроцитов у младенца, который находится в утробе.

Отмечается, что процесс был в тяжелой стадии, сердце плода работало на износ, произошло накопление жидкости в брюшной полости, а эритроциты-переносчики были в критично низком количестве.

Пациентку экстренно госпитализировали, обследовали и провели процедуру внутриутробного переливания крови.