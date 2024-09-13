В рязанской колонии прошли учения по отработке действий в случае беспорядков

Учения прошли в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Рязанской области. В них участвовали представители ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС.

В рязанской колонии прошли учения по отработке действий в случае беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Учения прошли в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Рязанской области. В них участвовали представители ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС.

Во время учений участники обсудили стабилизацию обстановки в колонии. После теоретической части прошли практические занятия. Внимание уделили организации психологической и воспитательной работе для стабилизации обстановки в исправительном учреждении, работе со СМИ.