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В Рязани состоялся VII Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

13 сентября в Рязани прошла основная программа VII Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

Форум собрал на своей площадке представителей разных стран. В этом году это Куба, Турция, Китай, Белоруссия, Узбекистан. Мероприятие собрало более 300 представителей рязанского бизнеса, заинтересованных в развитии экспорта и современных механизмов комплексной поддержки бизнеса при выходе на зарубежные рынки.

Центральным событием форума, организованного Агентством развития бизнеса при поддержке правительства Рязанской области, стало пленарное заседание с участием губернатора Павла Малкова, заместителя председателя регионального правительства Юлии Шваковой, вице-президента Российского экспортного центра Романа Генкеля, Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Куба в РФ Пенья Хулио А. Гармендия, председателя концерна «Белгоспищепром» Олега Жидкова, представителей иностранных делегаций, министерств и федеральных ведомств в сфере торговли и экономики. Главными темами обсуждения были развитие двусторонних отношений, новые подходы к развитию экспортного потенциала в современных экономических реалиях. В рамках пленарного заседания подписан меморандум о взаимопонимании между Рязанской областью и провинцией Артемиса Республики Куба.

На площадке форума состоялось награждение победителей окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года». Престижные награды в различных номинациях получили 47 компаний и 59 представителей бизнеса. В числе победителей рязанский производитель стекла для строительства и ремонта тепличных комбинатов «Агромарт». Предприятие стало бронзовым призером сразу в двух номинациях — «Трейдер года» и «Прорыв года». Гости мероприятия также приняли участие в «круглых столах» по цифровым решениям в экспорте, мастер-классах по работе с китайскими и турецкими партнерами.

«Главным результатом форума является заключение конкретных контрактов на поставку продукции. Отмечу, что параллельно проходит целый ряд культурно-гуманитарных мероприятий, направленных на сотрудничество с Китаем в связи с 75-летием нашей дипломатии. Это очень важно, так как является основой для нашего экономического сотрудничества», — прокомментировала результаты форума Юлия Швакова.

Напомним, что мероприятия форума начались 12 сентября с биржи контактов, где представители бизнеса установили новые деловые связи, обсудили возможности заключения экспортных контрактов.