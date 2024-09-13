В Рязани появится 70-километровый веломаршрут
По словам губернатора, проект схемы 70-километрового веломаршрута по Рязани уже разработан. Он предусматривает малое, среднее и большое кольцо.
В Рязани появится 70-километровый веломаршрут. Об этом сообщил Павел Малков во время проверки работ на Северной окружной.
По словам губернатора, проект схемы 70-километрового веломаршрута по Рязани уже разработан. Он предусматривает малое, среднее и большое кольцо.
Отмечается, что в ближайшее время планируется создать профильную рабочую группу по его созданию.