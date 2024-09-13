В Рязани появится 70-километровый веломаршрут

По словам губернатора, проект схемы 70-километрового веломаршрута по Рязани уже разработан. Он предусматривает малое, среднее и большое кольцо.

В Рязани появится 70-километровый веломаршрут. Об этом сообщил Павел Малков во время проверки работ на Северной окружной.

По словам губернатора, проект схемы 70-километрового веломаршрута по Рязани уже разработан. Он предусматривает малое, среднее и большое кольцо.

Отмечается, что в ближайшее время планируется создать профильную рабочую группу по его созданию.