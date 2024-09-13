В Рязани мужчина угрожал зарезать женщину осколком от бутылки
Дебошира задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.
В Рязани мужчина угрожал зарезать женщину осколком от бутылки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Инцидент произошел в подъезде дома на улице Советской Армии. По предварительной информации, пьяный 31-летний рязанец угрожал 27-летней женщине. После словесных угроз мужчина взял осколок бутылки и пригрозил зарезать рязанку.
Дебошира задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.