В России резко увеличилось число мутаций COVID-19, способных обойти иммунитет
Речь идет о вариантах коронавируса KP.3 и LB.1, которые входят в сублинию FLiRT.
В России увеличилось число мутаций COVID-19, способных обойти иммунитет. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщили в Роспотребнадзоре.
Речь идет о вариантах коронавируса KP.3 и LB.1, которые входят в сублинию FLiRT. У них есть особые мутации, которые позволяют вирусу преодолевать иммунитет и эффективнее инфицировать клетки.
По данным ведомства, увеличение числа вариантов COVID-19 вместе с сезонными факторами привели к росту заболеваемости в России в начале сентября.