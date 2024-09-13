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В России резко увеличилось число мутаций COVID-19, способных обойти иммунитет
Речь идет о вариантах коронавируса KP.3 и LB.1, которые входят в сублинию FLiRT.

В России увеличилось число мутаций COVID-19, способных обойти иммунитет. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идет о вариантах коронавируса KP.3 и LB.1, которые входят в сублинию FLiRT. У них есть особые мутации, которые позволяют вирусу преодолевать иммунитет и эффективнее инфицировать клетки.

По данным ведомства, увеличение числа вариантов COVID-19 вместе с сезонными факторами привели к росту заболеваемости в России в начале сентября.