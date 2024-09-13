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В проекте Корпорации развития «Кадры для инвесторов» начался новый учебный год

На территории компании-резидента ИП «Рязанский» ООО «СТК-ЗМК» прошла первая в новом учебном году встреча в рамках проекта «Кадры для инвесторов». В ее работе принимали участие директора и руководители производственных практик колледжей и техникумов Рязани, Ряжска, Касимова, Клепиковского и Рязанского районов, а также партнеры Корпорации развития в этом проекте — Центр опережающей профессиональный подготовки и Региональное отделение «Студенческие отряды». Итогом работы на площадке компании стала выработанная индивидуальная траектория подбора кадров для ООО «СТК-ЗМК».

"В парке «Рязанский» целый ряд резидентов планирует запускать свои производства уже в этом году, поэтому кадровый вопрос для них стоит остро. Мы предлагаем колледжам и техникумам единую, прозрачную систему подготовки и подбора их будущих специалистов. Программа прекрасно себя зарекомендовала. В прошлом году на учебную и производственную практику на предприятия наших партнеров вышли 150 студентов. В этом учебном году вводим в проект «Кадры для инвесторов» новые форматы работы, чтобы помочь еще большему числу студентов определиться с трудоустройством, а рязанским инвестпредприятиям — закрыть кадровые потребности", — отметил гендиректор Корпорации развития Вячеслав Несин.

Директор ООО «СТК-ЗМК» Николай Князьков провел экскурсию по строительной площадке будущего завода, где планируется открыть 100 высокотехнологичных рабочих мест; познакомил с используемым производственным оборудованием и технологиями изготовления и установки строительных металлоконструкций, кадровыми потребностями по конкретным специализациям, перспективы прохождения студентами производственной практики на действующей производственной площадке компании. Инвестор выразил готовность предоставлять учащимся общежитие и транспорт, что, по его мнению, «повысит заинтересованность молодежи в получении профессий, востребованных сегодня на рынке труда».

Проект «Кадры для инвесторов» реализуется третий год с целью укрепления связей между образовательной системой региона и производственным сектором, помогая компаниям решать вопросы поиска и подбора кадров, гарантировано пополнять свои команды подготовленными специалистами, а студентам — узнавать о перспективах своего профессионального и карьерного роста еще на этапе учебы.