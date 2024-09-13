В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю
По данным ведомства, в плен сдались 49 украинских солдат.
ВСУ за неделю потеряли до 16 960 боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что ВС РФ освободили населенный пункт Долиновка в ДНР.
По данным ведомства, в плен сдались 49 украинских солдат.
Российские военные нанесли 39 групповых ударов и поразили объекты нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, военные аэродромы.
ПВО сбила девять ракет ATACMS и 433 беспилотника.