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В Минобороны отчитались о потерях ВСУ за неделю
По данным ведомства, в плен сдались 49 украинских солдат.

ВСУ за неделю потеряли до 16 960 боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что ВС РФ освободили населенный пункт Долиновка в ДНР.

По данным ведомства, в плен сдались 49 украинских солдат.

Российские военные нанесли 39 групповых ударов и поразили объекты нефтегазовой отрасли и энергетики Украины, военные аэродромы.

ПВО сбила девять ракет ATACMS и 433 беспилотника.