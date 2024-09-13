В ДТП в Рязанской области пострадал человек
Инцидент произошел 12 сентября в Сараевском районе. Lada Priora столкнулась с Renault Logan на дороге Сараи — Бычки — Боголюбово.
В ДТП в Рязанской области пострадал человек. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел 12 сентября в Сараевском районе. Lada Priora столкнулась с Renault Logan на дороге Сараи — Бычки — Боголюбово.
Водитель Renault обращался за медицинской помощью.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливают.