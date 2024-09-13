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У жительницы Касимова конфисковали автомобиль за пьяную езду ее мужа
Мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения при непогашенной судимости за аналогичное преступление.

У жительницы Касимова конфисковали автомобиль за пьяную езду ее мужа. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

Установлено, что в апреле 2024 года 38-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и отправился в районный центр, где его остановили сотрудники ГАИ. Отмечается, что у нарушителя уже была непогашенная судимость за совершение аналогичного преступления.

Касимовца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на срок семь месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года шесть месяцев.

Автомобиль супруги, на котором мужчина совершил преступление, конфисковали в доход государства.