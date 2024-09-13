Стали известны подробности пожара в Рыбном

По предварительной информации, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Стали известны подробности пожара в Рыбном. Их сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило 13 сентября в 1:48. Горело трехэтажное заброшенное кирпичное здание. Огонь распространился по всей площади кровли, примерно на 500 кв.м.

В тушении участвовали 23 человека, привлекалось семь единиц техники. Открытое горение ликвидировали в 4:30.

По предварительной информации, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее очевидцы сообщили о возгорании спортивного клуба в Рыбном.