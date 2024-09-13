Скорость работы YouTube замедлили в России почти в 10 раз

Зрителю из РФ приходится ждать запуска видео в пять раз дольше: 9,49 секунды вместо 1,27 секунды.

Скорость работы YouTube замедлили в России почти в 10 раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что разработчик ПО Vigo провел анализ трафика пользователей видеохостинга с 3 июня по 9 сентября.

Согласно их выводам, среднее время начала ролика для пользователей стационарных сетей увеличилось до 11,01 секунды (в 10 раз). У мобильных операторов — до 3,83 секунды. Зрителю из РФ приходится ждать запуска видео в пять раз дольше: 9,49 секунды вместо 1,27 секунды.

На фиксированных сетях доля людей, которые не дожидаются открытия видео, в пять раз больше, чем на мобильных. Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко рассказал, что количество случаев, когда пользователи закрыли ролик, не дождавшись первого кадра, выросло в пять раз (с 3 до 15%).

По его словам, YouTube из России стали смотреть вдвое реже — просмотры сократились на 52%.