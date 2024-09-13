Рязанец украл у бывшего тестя 700 тысяч и проиграл их на электронной бирже

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Рязанец украл у бывшего тестя 700 тысяч и проиграл их на электронной бирже. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

В полицию обратился местный житель и сообщил, что из квартиры пропали деньги, которые хранились в бельевой тумбочке. Следов взлома квартиры не было.

Оперативники расспросили заявителя о людях, которые могли знать о «тайнике». Выяснилось, что кроме дочери о месте хранения сбережений был в курсе ее бывший муж — 27-летний рязанец. Некоторое время назад он по телефону попросил у 55-летнего тестя в долг 50 тысяч рублей и мужчина доверился ему.

Правоохранители выяснили, что бывший муж дочери потерпевшего недавно делал ставки на электронной бирже и без результата вложил крупную сумму в сотни тысяч рублей.

Полицейские разыскали рязанца и установили, что он причастен к краже. Мужчина отрицал свою вину. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, рязанец больше года назад развелся с супругой, но поддерживал с ней общение. Мужчина сделал дубликат ключа от квартиры отца жены. В последнее время подозреваемый увлекся игрой на электронной бирже и потерял на этом все деньги. Тогда он обратился к бывшему тестю и тот доверился недавнему родственнику — разрешил одолжить 50 тысяч рублей из сбережений.

Беседа происходила по телефону, пока хозяин квартиры был на выезде. Вернулся он только через пару недель. Злоумышленник не знал, что в тумбочке хранятся 700 тысяч рублей. Увидев деньги, он не удержался и взял 250 тысяч вместо 50. Когда они пропали на бирже, злоумышленник повторил визит и потратил все накопления бывшего родственника.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы.