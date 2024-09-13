Рязанцы сообщили о возвращении 95-ого бензина на АЗС

Цена за литр АИ-95 — почти 64₽.

Рязанцы сообщили о возвращении 95-ого бензина на АЗС. Пост об этом в пятницу, 13 сентября, опубликовал Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

"95-ый бензин вернулся в Рязань! Но есть один момент", — написал пользователь.

Судя по кадрам с заправки, цена за литр АИ-95 — почти 64₽.

Напомним, 4 сентября рязанцы рассказали об исчезновении бензина с заправок.

Позже минэкономразвития Рязанской области прокомментировало информацию о пропаже бензина на заправках.