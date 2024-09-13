Рязань оказалась в списке городов, где выгодно сдавать комнату в аренду

Такая недвижимость принесет в среднем 15% годовых и окупится за 6,7 года.

Рязань оказалась в списке городов, где выгодно купить комнату для сдачи в аренду. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на компанию «Мир квартир».

По данным портала, изучившего рынок в 70 городах, средняя стоимость такого жилья составляет 1,3 миллиона рублей, доходность — почти 10% годовых, а окупаемость — немногим более десяти лет.

При этом высокие показатели доходности продемонстрировали комнаты в Череповце (18% и 5,5 года), Магнитогорске (17% и 5,8 года), Брянске (16% и 6,2 года), Рязани (15% и 6,7 года), Вологде (15% и 6,8 года).