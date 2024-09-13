Россиян предупредили о новой смехе мошенничества с обвинением в измене
Отмечается, что злоумышленники рассылают письма со ссылками, которые якобы ведут к доказательствам измены супруга или супруги.
Россиян предупредили о новой смехе мошенничества с обвинением в измене. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
Отмечается, что злоумышленники рассылают письма со ссылками, которые якобы ведут к доказательствам измены супруга или супруги.
В них указаны имена и фамилии конкретных получателей. Мошенники требуют выкуп и угрожают раскрыть информацию.