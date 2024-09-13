На улице Зубковой в Рязани поставят новую остановку
Остановку в районе дома № 27, корпус 3 решили сделать после просьбы местной жительницы.
На улице Зубковой в Рязани поставят новую остановку. Об этом сообщает муниципальный центр управления города Рязани.
Остановку в районе дома № 27, корпус 3 решили сделать после просьбы местной жительницы. Она обратилась к мэру Виталию Артемову на странице соцсети.
По словам рязанки, ближайшая от их дома остановка находится на расстоянии полутора километров от нового квартала многоэтажных домов, и людям приходится преодолевать значительное расстояние, чтобы добраться до нее.
К 28 ноября в указанном жительницей месте будет установлен павильон остановки общественного транспорта.