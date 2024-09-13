Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на курском направлении

Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили до 300 человек и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на курском направлении. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили до 300 человек и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

Отмечается, что подразделения группировки «Север» продолжают наступательные действия, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок.