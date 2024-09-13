Малков: экспорт — один из приоритетов развития Рязанской области

Экспорт — один из приоритетов развития Рязанской области. Об этом губернатор Павел Малков сказал на пленарном заседании VII Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области», который проходит в регионе 12 и 13 сентября.

Мероприятие нацелено на выработку значимых решений в международной торговле, внедрение инновационных практик. В нем принимают участие представители Минпромторга России, Российского экспортного центра, российских и зарубежных органов власти, институтов развития, представители бизнеса и деловых кругов Беларуси, Китая, Кубы, Узбекистана, Казахстана и Турции.

Основной темой пленарного заседания стало международное сотрудничество как залог успешного развития.

Губернатор Павел Малков, приветствуя участников, назвал Дни международного бизнеса в Рязанской области важным и полезным мероприятием. Он отметил, что главный эффект — значительный рост количества экспортеров. За последние четыре года в регионе их стало больше в два раза и динамика роста сохраняется.

«Такие мероприятия позволяют наладить деловые связи, новые контакты, наметить дальнейшие планы развития и обсудить меры поддержки. Понять, насколько эффективно они работают, что дополнительно нужно добавить или скорректировать», — сказал Малков.

По словам главы региона, Рязанская область — лидер в стране по экспорту кровельных и теплоизоляционных материалов, кожи и кожевенных полуфабрикатов, электрораспределительной аппаратуры. Малков подчеркнул, что уже началось активное освоение новых макрорегионов: Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В рамках форума 13 сентября прошли круглые столы по цифровым решениям в экспорте, мастер-классы по работе с китайскими и турецкими партнерами. Завершит второй день Дней бизнеса церемония награждения победителей окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».