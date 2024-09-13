Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В ДК «Приокский» пройдет концерт «Бабье лето», а в stand Up Club «Punch» — импровизационная битва JAM.
Во дворце молодежи состоится концерт «Край любви моей», а в арт-клубе «Площадка» — концерт группы «Обе-Рек».
В Лесопарке состоится международный фестиваль PROWomenfest, в художественном музее пройдет фестиваль урбанистики «Школа», а в усадьбе фон Дервиза состоится торжественное закрытие второго ежегодного благотворительного фестиваля «Скорость».
Также в Спас-Клепиках пройдет первый всероссийский творческий фестиваль «Родные просторы. Есенинские вечера», а на площадке перед Рыбацкой деревней пройдет главный день празднования 95 лет Рязанского района.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».