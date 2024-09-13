Из России выдворили семерых мигрантов, нарушавших закон в Рязанской области

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они вылетели в страны гражданской принадлежности.

Из России выдворили семерых мигрантов, нарушавших закон в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Из РФ депортировали 1 иностранца, который освободился из исправительной колонии после отбытия срока наказания за уголовное преступление. Административному выдворению подлежали 5 граждан стран Средней Азии и 1 гражданин страны Южной Азии.

Ранее сотрудники полиции в ходе рейдовых и проверочных мероприятий уличили данных лиц в нарушениях правил въезда или режима пребывания на территории Российской Федерации.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они вылетели в страны гражданской принадлежности.