Эксперт: в России из-за роста ключевой ставки подорожают автокредиты

По словам специалиста, в скором времени ожидается резкое снижение интереса потребителей к машинам.

В России из-за роста ключевой ставки подорожают автокредиты. Об этом в пятницу, 13 сентября, пишут «Известия» со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

«Очевидно, что после повышение ключевой ставки, увеличится и стоимость автокредитов. При этом сейчас спрос на них достаточно большой, несмотря на высокие проценты. Это связано с ажиотажным спросом на автомобили. При этом, уже в скором времени ожидается резкое снижение интереса потребителей к машинам», — сказал специалист.

В то же время, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, повышение ставки было ожидаемым, к нему готовились, поэтому существенного увеличения стоимости автокредитов не произойдет.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку.