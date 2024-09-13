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Директора рязанского предприятия по ремонту дорог заподозрили в неуплате налогов
Ущерб бюджетной системе Российской Федерации составил 38 млн рублей.

Директора рязанского предприятия по ремонту дорог заподозрили в неуплате налогов. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил региональный следком.

По данным следствия, директор предприятия, осуществляющего работы по строительству и ремонту автомобильных дорог, оформил фиктивные сделки по приобретению товаров у ряда коммерческих организаций, которые в действительности их не поставляли, и представил налоговую декларацию по НДС с заведомо ложными сведениями. В результате предприятие не уплатило НДС на сумму более 38 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФНС России по Рязанской области и результатов оперативно-разыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении (ч. 1 ст. 199 УК РФ).