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Бастрыкин поручил провести проверку после обращения рязанки-инвалида
К председателю СК обратилась жительница Касимова, являющаяся инвалидом I группы. Она рассказала, что более 20 лет состояла в очереди на улучшение жилищных условий, однако в прошлом году ее сняли с учета.

Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения жилищных прав женщины-инвалида из Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

К председателю СК обратилась жительница Касимова, являющаяся инвалидом I группы. Она рассказала, что более 20 лет состояла в очереди на улучшение жилищных условий, однако в прошлом году ее сняли с учета. В настоящее время женщина проживает в квартире без балкона, расположенной на втором этаже, и не может свободно выйти на улицу из-за отсутствия пандусов. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.