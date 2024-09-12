Житель Рязанской области снялся в документальном сериале «Огни большой деревни»

В России прошли съемки документального сериала «Огни большой деревни», которые исследуют традиции русской культуры и духовного развития. Работа заняла почти два года, а география растянулась от Калининграда до Камчатки. Один из четырех фильмов расскажет о рязанском хоре отца Дионисия — «Село Новое Еголдаево». Эксклюзивная премьера сериала выйдет в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС с 14 сентября.

Теперь уже наполовину смолянин Юрий Макеев однажды оставляет городскую суету, чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту — построить деревенский театр. В одночасье продав квартиру и забрав семью, он переезжает в глухую деревню Петровки, и с головой погружается в непривычную жизнь и сельский труд. Юрий не теряет веры в свою идею и упорно работает над созданием театра, однако балансировать между крестьянским бытом и творческими амбициями становится все сложнее.

Отправной точкой для Петровского деревенского театра стал 2018 год, когда зародилась традиция проводить День деревни. Дату выбрали 12 июля — в день апостолов Петра и Павла. Юрий с командой устроил большой праздник для друзей из соседних деревень и гостей из города. Участники мероприятия вспоминали традиционные русские забавы, учились ходить на ходулях, играли на гуслях, гончары провели мастер-классы по изготовлению глиняных игрушек. Был сыгран спектакль

«Семейная пекарня» — о традициях, бережно передающихся через поколения. Зритель может узнать основной секрет 150-летнего теста старинной французской пекарни, поговорить о самом сокровенном в кругу семьи, почувствовать запах свежеиспечённого хлеба, услышать хруст золотистой корочки. И самое главное — открыть секретный рецепт счастья.

Петровский деревенский театр — это единственный в России кулинарный театр. Юрию Макееву видится особенно важным, когда у людей есть возможность посидеть за чашкой чая, обсудить увиденное и просто побыть вместе. Одна из любимых традиций деревенского театра, унаследованная от «Театра Вкуса», — «вкусные обсуждения», когда и зрители, и артисты собираются после спектакля за столом. Для авторов — это бесценная обратная связь, которая вдохновляет на новое творчество.

Юрий Макеев мечтает в будущем проводить гастрономические недели, где в течение семи дней зрителей знакомили бы с культурой, литературой, музыкой определённой страны и, конечно же, угощали национальными деликатесами.

Вторая история — о Наталье Добровольской, предприимчивой и пассионарной жительнице калиниградского поселка Краснолесье, которая решает спасти от сноса старинный немецкий дом — историческое наследие ее малой родины. Чтобы собрать средства на реконструкцию, она решает печь и продавать свое фирменное блюдо — луковый пирог, который вскоре становится настоящим брендом поселка.

Вдохновленные примером Натальи, другие жители Краснолесья также берутся за предпринимательство и открывают свои малые бизнесы. Постепенно небольшое село превращается в настоящее сообщество увлеченных людей, каждый из которых вносит уникальный вклад в развитие родного края.

Авторы проекта Дарья Сафронова и Ярослав Лебедев нашли самобытных героев, чьи уникальные жизни показывают важность теории малых дел и больших идей. В центре каждой истории — герои нашего времени, пример невероятной воли и целеустремленности, которые удивительным образом преобразуют пространство и людей вокруг себя. Жители разных уголков страны, разных возрастов и сфер деятельности, которых объединяет любовь к своему делу и родному краю.

«В современном восприятии русская деревня зачастую ассоциируется с ограничениями и отсутствием перспектив. Мы хотели изменить этот взгляд и показать предприимчивых героев, которые находят возможности в родных деревнях вопреки трудностям и стереотипам», — комментирует продюсер компании LIGHT STUDIO Станислав Шаповалов.

До цифровой премьеры на KION МТС сериал успел обрести яркую фестивальную жизнь. Альманах был показан в рамках многочисленных российских и международных смотров, таких как Logcinema Theatre on Films (Лос-Анджелес), Ethnografilm Paris (Париж).

Третья история о Татьяне и Тарасе Шарыге, это фильм «Береги Камчатку». Молодые активисты и супруги Таня и Тарас Шарыги посвящают себя защите уникальной дикой природы Камчатки. Сталкиваясь со скептицизмом местных властей и нежеланием жителей менять привычки, пара организует масштабные акции по очистке побережья, открывает производство одежды под брендом «Береги Камчатку» и пытается вдохновить целое сообщество на заботу об окружающей среде.

И завершает сериал фильм о рязанском хоре отца Дионисия — «Село Новое Еголдаево». Жизнь священника Дионисия и его большой семьи в маленьком селе Новое Еголдаево всегда была полна трудностей, но он никогда не сдавался. Однажды батюшка узнает о телевизионном конкурсе «Поем на кухне всей страной», который может стать его шансом изменить положение семьи. Победа в шоу не только принесет 3 миллиона рублей, но и даст возможность прославиться, открыв новые перспективы для проповедования.

Дионисий и его 11 домочадцев с энтузиазмом бросаются в борьбу за победу, однако участие в конкурсе оказывается гораздо сложнее, чем они ожидали. И глава семьи постепенно задумывается, стоит ли призрачный шанс на победу всех этих жертв? Истории настоящего патриотизма и силы воли — в новом документальном сериале «Огни большой деревни», который будет доступен к просмотру с 14 сентября в онлайн-кинотеатре KION.

Фото LIGHT STUDIO.