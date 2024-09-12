ВС России вернули контроль еще над двумя населенными пунктами в Курской области

Отмечается, что военные зачистили поселки 10 Октября, Снагость и Краснооктябрьское.

ВС России вернули контроль еще над двумя населенными пунктами в Курской области — Обуховка и Покровский. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что военные зачистили поселки 10 Октября, Снагость и Краснооктябрьское.

За три дня бойцы расширили зону контроля до 170 квадратных километров. Одна из важнейших линий снабжения ВСУ — трасса Суджа-Коренево под огневым контролем наших вооруженных сил.

В ближайших планах ВС России отрезать части ВСУ от снабжения — основную линию от Коренево до Суджи, взять под огневой контроль трассу на хутор Зеленый Шлях, а потом Любимовку.