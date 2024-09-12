ВС России ударили по территории Украины 100 беспилотниками
Отмечается, что повреждена электросеть в Конотопе Сумской области.
ВС России ударили по территории Украины 100 беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».
Отмечается, что повреждена электросеть в Конотопе Сумской области.
Взрывы произошли в Нежине Черниговской области, в Полтавской области, в подконтрольных Киеву Херсоне и Краматорске, в Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области, а также в Винницкой и Черкасской областях.