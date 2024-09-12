В выпечке из рязанского гипермаркета нашли плесень

«Эту самсу ел шестилетний ребенок. Когда он ее почти доел, мы увидели, что внутри она вся в черной плесени! Ребенок наелся плесени! Сотрудники магазина уверяли, что самса свежая, „сегодняшняя“. Так что будьте внимательны, даже свежая выпечка может оказаться с плесенью», — отметила рязанка.

В выпечке из рязанского гипермаркета нашли плесень. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань».

По словам рязанцев, они купили самсу в одном из гипермаркетов на улице Щорса 11 сентября. Отмечается, что готовили самсу в этом же гипермаркете.

«Эту самсу ел шестилетний ребенок. Когда он ее почти доел, мы увидели, что внутри она вся в черной плесени! Ребенок наелся плесени! Сотрудники магазина уверяли, что самса свежая, „сегодняшняя“. Так что будьте внимательны, даже свежая выпечка может оказаться с плесенью», — отметила рязанка.