В Свердловской области 23-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя

В Свердловской области 23-летняя девушка погибла по вине пьяного водителя. Об этом сообщает «Плохие новости».

Трагедия произошла ночью 1 сентября в поселке Рудничном. Пьяный водитель на Daewoo Nexia сбил 23-летнюю девушку. Ее госпитализировали со множественными переломами. Девушка скончалась в реанимации 12 сентября.

«Я знаю водителя, мы вместе работали. В тот вечер мы сидели бригадой, был День шахтера. Дочь была с нами, она не пьет, не курит, пришла просто потанцевать. Он пьяный пытался всех развезти, я просила у него ключи от машины мне отдать, он не дал. Потом пообещал мне, что не сядет за руль. Мы ждали такси, он стартанул следом за нами. Сбил ее у меня на глазах, я потом ее искала, — рассказала мать пострадавшей.

После ДТП было возбуждено уголовное дело.