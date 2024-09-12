В Скопинском районе пьяный мужчина перепутал дом и обокрал местного жителя

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

В Скопинском районе пьяный мужчина перепутал дом и обокрал местного жителя. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 61-летний житель деревни Новобараково и сообщил, что из гаража во дворе домовладения пропали бензотриммер и сварочный аппарат.

Оперативники опросили жителей и выяснили, что накануне в одном из домов деревни приятели устроили застолье. Ночью один из собутыльников собрался домой.

Выяснилось, что 34-летний мужчина сильно задержался в пути. Правоохрнанители установили, что он причастен к краже. Рядом с его домом нашли спрятанные в кустах бензотриммер и сварочный аппарат.

Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, нетрезвый гражданин перепутал дома и пытался войти в чужое жилище. Внутри никого не было, мужчина не дождался ответа на стук, сильно дернул на себя дверь и сломал замок. Во дворе он заглянул в гараж и забрал оттуда инструмент. Похищенное спрятал в кустах и планировал сбыть позже.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.