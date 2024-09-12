Рязанским медикам выдали профсоюзные сертификаты

В Рязани состоялось торжественное вручение сертификатов членам Профсоюза в областной клинической психиатрической больнице имени Баженова. На мероприятии присутствовало руководство областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ и администрация учреждения.

Профсоюзный сертификат — гарантия материальной поддержки для работников, получивших травмы различной степени тяжести при исполнении служебных обязанностей. В августе подобные сертификаты уже выдали сотрудникам психиатрического отделения Сасовского ММЦ. В областной организации понимают, что работники психиатрических больниц и психиатрических отделений медучреждений ежедневно сталкиваются с непростыми ситуациями, требующими не только профессионализма, но и эмоциональной устойчивости. К сожалению, риск травм и профессиональных заболеваний в этой сфере довольно высок.

Выданный номерной документ гарантирует финансовую помощь работнику. Помимо материальной поддержки, областная организация предоставляет правовую помощь.

Сертификат выдается всем членам профсоюза, является бессрочным и действует весь период профсоюзного членства и работы в медорганизации.