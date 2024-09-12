В Рязани водитель мусоровоза переехал 67-летнего охранника завода

От полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.

В Рязани водитель мусоровоза переехал 67-летнего охранника завода. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе 2024 года 51-летний водитель мусоровоза приехал на завод для вывоза мусора, не убедившись в безопасности движения и не подав звукового сигнала, он начал движение на служебном автомобиле и сбил 67-летнего охранника организации.

От полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд.